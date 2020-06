Leeds United quitó "hincha de cartón" con la imagen de Osama Bin Laden de su estadio

El equipo que dirige el ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa tuvo que reaccionar luego que sus seguidores dieran cuenta de la "presencia" del fallecido líder de Al Qaeda Osama Bin Laden en el Estadio Elland Road.

Resulta que un fanático del cuadro británico pagó para que en el recinto ubicaran un "hincha de cartón" con la imagen del yihadista, lo que alertó a varios de sus simpatizantes.

El usuario que fue ubicado justo al lado de Bin Laden publicó un mensaje en redes sociales para advertir que se encontraba dicha imagen en el recinto, por lo que rápidamente la retiraron de las galerías.

Un vocero de la institución que tiene como entrenador al rosarino le dijo al medio Mirror que la fotografía fue quitada y que comenzaron a realizar gestiones para impedir que no haya más imágenes "ofensivas" en el estadio.

Leeds United prepara su encuentro como local ante Fulham de este sábado, el primero en casa desde el receso pro coronavirus.

