Marcelo Bielsa llegó a Inglaterra para avanzar negociaciones con Everton FC

Tras la salida de Frank Lampard, Marcelo Bielsa es el principal nombre al que apunta Everton FC para ser su nuevo entrenador, y ya aterrizó en Inglaterra para continuar conversaciones con la escuadra "Toffee".

El diario ignlés Daily Mail captó al rosarino en el Areopuerto de Heathrow, proveniente desde Brasil con el fin de afinar detalles, luego de un primer ofrecimiento que no fue de su total agrado y acabó rechazado.

Una de las preocupaciones en el proceso de negociación es las características del plantel y la adaptación al estilo de juego del "Loco". Además, el exDT de la selección chilena no busca un contrato a corto plazo, aunque está cerca del equipo azul, segun el referido medio.

PICTURE EXCLUSIVE: Marcelo Bielsa lands at Heathrow to step up talks with Everton over replacing Frank Lampard https://t.co/9fRSdNvtc9 pic.twitter.com/pziap7ruXg