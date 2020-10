No recibía siete goles hace 57 años: Las marcas que batió la aplastante caída de Liverpool

La estrepitosa caída de Liverpool por 7-2 contra Aston Villa no solo dejó un gran dolor en los fanáticos de los "reds" y del técnico Jurgen Klopp, sino que también marcó un hito histórico en el club y en el fútbol inglés.

Este compromiso quebró varias marcas estadísticas, según consignó Mister Chip: La primera y más importante fue que Liverpool volvió a recibir siete goles (o más) después de 57 años. La última vez fue en 1953, cuando cayó por 7-2 contra Tottenham.

#OJOALDATO - El Liverpool no concedía SIETE (o más) goles en un partido oficial desde el 15 de abril de 1963 (aquel día perdió 7-2 en White Hart Lane, en la vieja First Division).



The Beatles eran número 1 en UK con “From Me To You”. pic.twitter.com/Q5MyHSCKhJ