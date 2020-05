Padre del entrenador de Aston Villa murió por coronavirus a los 79 años

El club inglés Aston Villa comunicó el deceso del padre de Dean Smith, entrenador del primer equipo, quien falleció por coronavirus a los 79 años.

"La familia de Aston Villa se entristece al anunciar que Ron Smith falleció a los 79 años", informó la institución británica.

"Ron, quien recientemente había estado viviendo en un hogar de ancianos después de ser diagnosticado con demencia hace seis años, contrajo coronavirus hace cuatro semanas y después de un breve período en el hospital falleció con su familia a su lado", continuó Aston Villa.

"Seguidor de este equipo de toda la vida, Ron fue miembro de seguridad en Villa Park durante muchos años y transmitió su amor por el club a sus hijos", completó.

The Aston Villa Family are saddened to announce that Ron Smith, the father of our current Head Coach Dean, has passed away at the age of 79.