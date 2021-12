Tom Holland comparó a futbolista de Tottenham con el superhéroe Hulk

El destacado actor estadounidense Tom Holland, muy popular en estos días por su protagónico papel en la película "Spiderman: No Way To Home", sorprendió al considerar parecido a un jugador de Tottenham con el superhéroe Hulk.

Holland dijo en una entrevista con el jugador coreano Heung-Min Son, en el canal oficial de los Spurs que "Hulk es físicamente uno de los seres más fuertes en el Universo de Marvel. Su fuerza es ilimitada y crece con su nivel de angustia emocional".

"Prefiere correr directamente a la batalla, aterrorizando a sus oponentes. Del Tottenham, el que se parece es Cristian (Cuti) Romero. Realmente podría caber ahí. Al menos, yo no querría jugar contra él. Conozco bien a los jugadores, soy un gran fanático", añadió.

"Oh, sí. Esa es una buena elección. Estaría asustado de jugar contra él. Gran elección. Conoces a mis compañeros mejor que yo", cerró Son.