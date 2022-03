Tuchel no se complica con sanciones económicas a Chelsea: Contratamos una van y la conduzco yo

El técnico de Chelsea, Thomas Tuchel, restó importancia al bloqueo económico al que está sometido el club por represalias contra su dueño, el ruso Roman Abramovich, tras la invasión a Ucrania.

En la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de Champions League, el alemán fue consultado por el difícil momento de los "blues" y comentó: "Lo último que sé es que tenemos un avión para ir y jugar ante Lille, podemos ir y volver. Si no pues nos vamos en tren, si no en autobús, si no alquilamos una van y la conduzco yo".

El club sufrió el bloqueo por parte del banco Barclays y no puede utilizar sus cuentas y tarjetas de crédito, situación que genera que la directiva se vea imposibilitada de costear gastos y de pagar los salarios a sus jugadores.

Chelsea visita a Lille este miércoles desde las 17:00 horas (20:00 GMT) por la vuelta de octavos de Champions League. En la ida, el conjunto inglés se impuso por 2-0 en Stamford Bridge.