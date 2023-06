Diez frases de Lionel Messi tras su fichaje en Inter Miami: En PSG viví dos años en que no fui feliz

Lionel Messi dio este miércoles una mediática entrevista conjunta a Sport y Mundo Deportivo en la que confirmó su fichaje en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y dejó importantes frases sobre sus últimos años y su futuro.

Revisa 10 destacadas de Messi:

1. "La verdad es que (en PSG) fueron dos años en donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona los llevaba, los iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o en el compartir actividades con ellos. Un poco mi decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y que disfrutar del día a día".

2. "Tenía muchas ganas, mucha ilusión por volver. Pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve... no quería volver a pasar otra vez por la misma situación y tener que esperar a ver qué iba a pasar. No quería dejar mi futuro en manos de otros".

3. "Durante mi carrera en Barcelona ya se me acusó de de muchísimas cosas que no eran ciertas y ya estaba un poco cansado. No quería pasar por todo eso otra vez".

4. "La Liga había había dado la OK, pero tampoco es real que la decisión sea mía porque todavía faltan muchas cosas. Se preveía un verano largo que no quiero volver a pasar por lo que lo que ya pasé. Preferí tomar la decisión de terminar con esto, estar tranquilo y pensar en mi futuro, ya planeando lo que lo que sé que va a ser posible".

5. "Lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Ni llegamos a hablar del contrato. Se pasó una propuesta, pero no fue una propuesta formal, escrita, firmada porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Era la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso no hablamos de dinero formalmente".

6. "Me hubiera gustado irme de esa manera. Por otro lado también había quedado un runrún feo y rodeando como que yo había sido el malo de la película y eso tampoco me me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso sí me gustaría, en algún momento, llegar a tener una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos, que tanto disfrutábamos, que padecimos también".

7. "Fue durísimo. Uno de los motivos que recién expliqué es no volver a pasar por todo eso. Fue una etapa muy fea. Llegábamos con la ilusión de cada año, de volver a arrancar a entrenar y los nenes con sus colegios y sus rutinas. Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana, no se pudo hacer y me comunican que no es posible y me tengo que ir del club. Tuve que empezar a correr y a buscar equipo, tomar una decisión a la apurada y pasar por todo lo que pasamos que fue duro".

8. "Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije".

9. "Tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad".

10. "También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía, recién tuve dos años en los que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve ese mes fue espectacular para mi en el que ganamos el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día... Por eso no se dio lo de Barcelona".