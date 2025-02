¿El nuevo crack? Hijo de Lionel Messi brilla en las inferiores del Inter Miami

Thiago Messi, hijo del astro argentino Lionel Messi, está teniendo un espectacular rendimiento en la cantera del Inter Miami y tuvo una actuación descollante en un partido frente al Atlanta United.

El primogénito del astro trasandino juega en la Sub 13 del elenco de “Las Garzas” y en su último partido logró anotar ni más ni menos que un total de 11 de los 12 goles que consiguió su equipo en duelo válido por la MLS Cup de la categoría.

El hijo mayor del zurdo, que es parte de la Inter Miami Academy, anotó en los 12’, 27’, 30’, 35’, 44’, 51’, 56’, 67’, 76’, 87’ y 89 minutos del partido, demostrando que el talento lo lleva en los genes.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup 🏆



Thiago Messi alone scored 11 in that game 😳🔥 pic.twitter.com/SuThGjxLfd