Messi al recibir el Balón de Oro: Soy consciente de mi edad y que se va acercando el retiro

El delantero argentino de FC Barcelona Lionel Messi recibió este lunes su sexto Balón de Oro, transformándose en el jugador que más veces lo ha ganado. Unos minutos después de ser distinguido en el Teatro de Chatelet de París, dijo que sabe que no le quedan muchos años para dejar el fútbol.

"Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento del retiro y es difícil", dijo en su discurso el futbolista de 32 años.

"Si bien me quedan varios años más. Parece que el tiempo vuela y pasa todo muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia y de todo lo que me toca vivir", agregó el destacado atacante.

Sobre el premio conseguido, apuntó que "hace 10 años recibí mi primer Balón de Oro aquí en Paris. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos, yo tenía 22 años y era todo impensable para mí todo lo que estaba viviendo. Hoy,10 años después, me toca recibir el sexto en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos, que tengo la suerte que me acompañen junto a mi hermano y uno de tantos sobrinos que tengo".

"En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobretodo seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios puedo disfrutar de lo que amo desde que tenía uno o dos años. Dios quiera que me queden varios años más para disfrutarlo", agregó un emocionado Messi.

Asimismo, dijo estar "feliz de lo que me toca vivir a nivel personal, y en lo deportivo intento superarme cada año e intento seguir trabajando para seguir mejorando, nunca me conformo. Los premios individuales son un reconocimiento muy lindo pero siempre son secundarios, lo importante son los objetivos a nivel grupal y eso intento hacer cada año, prepararme para luchar por todo, hay veces que se puede y otras no".

Sobre ser el jugador que más veces ganó el Balón de Oro, destacó: "Es un orgullo ser parte de la historia de esto, de la historia de mi club el cual tanto amo, de que sea uno de los mejores equipos del mundo".