Messi quiere tener una hija con Antonela: Vamos a ver si llega

La estrella del fútbol mundial Lionel Messi aseguró que buscará junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, tener una hija, ya que hasta ahora solo tiene hijos varones: Thiago, Mateo y Ciro.

"Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena", señaló la "pulga" en diálogo con el influencer Migue Granados en su platafrorma Olga.

"Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables", añadió sobre su labor como progenitor.

Por otra parte, habló de su posible regreso a Argentina a jugar por Newell's: "Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell's que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)"

Finalmente, reveló dónde tiene su medalla de campeón del mundo: "No la tengo acá, la tengo en Barcelona, está bien guardadita. tengo mi museo las cosas que conseguí en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, medallas".