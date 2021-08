Rapero Kanye West mencionó a Lionel Messi en su nuevo álbum

El destacado rapero estadounidense Kanye West incluyó al astro argentino Lionel Messi en su nuevo álbum "Donda", justamente cuando el futbolista tiene posibilidades de hacer su flamante aparición de París Saint-Germain en la visita contra Stade de Reims, ya que está en la banca.

Kanye mencionó al reciente ganador de la Copa América 2021 con la "Albiceleste", con una canción en que usa la letra: "Hablo con Dios todos los días, él es mi mejor amigo. Ellos juegan al fútbol en mi patio trasero, yo creo que veo a Messi (rima en inglés)".

Los fanáticos del fútbol tomaron con gran respeto esta melodía y los aficionados de Barcelona con nostalgia, debido a la reciente partida del mejor jugador de su historia.

Messi gets a shoutout on Kanye's new album 🐐 pic.twitter.com/HzNgT2wCVY