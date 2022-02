Albert Acevedo recordó cuando pidió permiso a Bielsa para casarse: Me tiritaban las piernas

El futbolista de Magallanes Albert Acevedo recordó un curioso momento en el que tuvo que pedir permiso a Marcelo Bielsa, en ese entonces entrenador de la selección chilena, para casarse con su pareja Natalia, mientras concentraba para una gira en Estados Unidos el 2009.

"Me había comprado O'Higgins, pero no había podido entrenar con ellos porque Marcelo Bielsa me citó a la selección para unos amistosos que se jugarían en Estados Unidos. Entonces yo tenía temor de pedirle permiso a Bielsa para casarme, entrenábamos en doble jornada", contó en Las Ultimas Noticias.

"Llegamos el 2 de enero a 'Pinto Durán' y de inmediato le dije al Profe Bonini que me iba a casar el 9 de enero y si me podía echar una mano con el profe Bielsa. Todos los días le preguntaba a Bonini si había hablado y me decía que estuviera tranquilo. Así todos los días hasta que llegó ese 9 de enero y le volví a preguntar a Bonini y él me dijo, tranquilo, el profe Bielsa lo está esperando en su oficina", siguió.

"Te prometo que me tiritaban las piernas cuando iba subiendo por esa escalera que te llevaba a la oficina de Bielsa. Lo primero que le pregunto es si el profe Bonini había hablado con él. Y me respondió: 'no se preocupe, eso está por sobre el fútbol Albert, así que vaya y vuelve mañana en la mañana'. Quería casarme y con eso estaba feliz, yo pensaba que me iba a decir que no volviera", continuó Acevedo.

Luego, dijo que viajó con la Roja y debutó el 18 de enero en Fort Lauderdale "en un partido ante Honduras, que perdimos 2-0".