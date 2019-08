Manchester United condenó insultos racistas contra Paul Pogba

El futbolista de Manchester United Paul Pogba fue víctima de insultos racistas en las redes sociales después de fallar un penal contra Wolverhampton Wolves y por ello el club salió en su defensa con un comunicado en el que condenó los hechos.

El francés erró el lunes una pena máxima en la segunda parte con 1-1 en el marcador, tras lo cual surgieron varios tuiteos dedicados al volante con fuertes palabras en su contra.

En virtud de eso, el United publicó un comunicado en el que dio cuenta que en la institución tienen "cero tolerancia con cualquier forma de racismo o discriminación".

"Todos en Manchester United están molestos con el abuso racial que sufrió Paul Pogba y por ello lo condenamos. Los individuos que expresaron estos puntos de vista no representan los valores de nuestro gran club y es valioso ver a gran parte de nuestros hinchas que lo condenan", señaló el club.

"United tiene cero tolerancia ante cualquier forma de racismo o discriminación y un compromiso de larga data a través de nuestra iniciativa #AllRedAllEqual (Todos rojos, todos iguales)", continúa el escrito.

"Trabajaremos para identificar a los pocos que estuvieron envueltos en estos incidentes y tomaremos el camino más fuerte que podamos. También llamamos a las compañías de medios sociales para que tomen cartas en estos asuntos".

Pogba es el tercer jugador en los últimos días que ha sido objeto de expresiones ofensivas.

Tammy Abraham, delantero de Chelsea, falló el penal definitivo en la tanda de la Supercopa de Europa ante Liverpool y fue insultado a través de las redes sociales; algo parecido le ocurrió a Yakou Meite, atacante de Reading, tras fallar una pena máxima este fin de semana.

Manchester United has zero tolerance of any form of racism or discrimination. #allredallequal pic.twitter.com/neapEz2FFa