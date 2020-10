Manchester United se quedó con el fichaje del uruguayo Facundo Pellistri

Manchester United se quedó este lunes, en el día del cierre del mercado de pases, con el fichaje del uruguayo Facundo Pellistri, ex volante de Peñarol que estaba casi listo en Olympique de Lyon.

El futbolista de 18 años, que jugó ante Colo Colo su último partido con los aurinegros, firmó un contrato de cinco años, con opción a uno más, con los "Diablos Rojos".

Pellistri aterriza en Mánchester tras haber jugado 37 encuentros con el cuadro uruguayo, y se encontrará con su compatriota, el astro charrúa Edinson Cavani.

"Unirme a un club con la historia del Manchester United es un sueño hecho realidad. He aprendido mucho en Peñarol y me gustaría agradecerles todo lo que han hecho por mí. Tener la confianza del entrenador es algo increíble y sé que trabajar junto a él será algo perfecto para mi desarrollo", explicó el uruguayo en declaraciones al United.

"Llego a un equipo lleno de grandes jugadores de los que aprenderé cada día. Todo el mundo sabe que Manchester United es un equipo que da oportunidades a los jugadores jóvenes y estoy preparado para trabajar y ganarme esas oportunidades", cerró.

