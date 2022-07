El histórico Joaquín elogió el trabajo de Pellegrini en Betis: Con él, el equipo rueda solo

Joaquín Sánchez, jugador histórico de Real Betis, destacó durante una entrevista el trabajo de Manuel Pellegrini, y repasó su convivencia con el técnico, a quien conoce desde su paso por Málaga entre 2011 y 2013.

"He tenido varias charlas con él. Me daba sus argumentos, yo le daba los míos, pero con charla, con diálogo, tenemos mucha confianza, sabemos cómo somos, y afortunadamente con el esfuerzo y el trabajo he tenido mi recompensa", dijo al diario Marca.

"Va a ser un año aún más exigente, pero el equipo está preparado y consciente de que hay que competir. Estamos preparados, es muy pronto, pero el equipo con dos años a las órdenes de Manuel (Pellegrini) rueda solo y sabe cómo hay que competir y cuándo", expresó el ex seleccionado español, agregó.

Además, se motró optimista de cara a la próxima campaña. "Creo que es nuestro momento, los béticos lo saben y nosotros también. (Estar) en tres competiciones, estar en Europa, que el nombre del Betis lo tengan como cierto favorito es muy bonito", indicó.

Durante esta semana, con el "Ingeniero" al mando y Claudio Bravo en el plantel, el cuadro verdiblanco inició sus entrenamientos de pretemporada, donde enfrentará, además de la Liga Española y Copa del Rey, la Europa League por segundo año consecutivo.