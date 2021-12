Manuel Pellegrini y goleada sobre la Real Sociedad: Cerramos en casa un año brillante

El entrenador de Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó la labor de sus dirigidos en la goleada conseguida sobre la Real Sociedad en la liga española, apuntando que les sirvió para terminar el año con un gran impulso jugando en casa.

"Cerramos en casa un año brillante. Estamos vigentes en las tres competiciones (liga, Copa del Rey y Europa League) y me alegro mucho por la gente que ha disfrutado de este partido", declaró tras el encuentro el "Ingeniero".

Sobre el desarrollo del encuentro, destacó que: "Hicimos un segundo tiempo brillante, de un altísimo nivel. No me gusta jugar como lo hicimos en la primera parte, pero cuando el rival te supera tienes que tener la concentración defensiva para que no te marquen. En la segunda ya fuimos el Betis de siempre".

"Hicimos un segundo tiempo brillante, no sé si el mejor, pero de un altísimo nivel en la ejecución de los goles, en la posesión y en la parte defensiva, que estuvimos siempre muy atentos", recalcó.