Pellegrini cargó contra arbitraje de Piero Maza: Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, criticó al juez Piero Maza por la jugada en que su equipo sufrió con el único gol del amistoso frente a Colo Colo, marcado por Leo Gil, en un encuentro en que además terminó expulsado.

"Creo que tuvimos más ocasiones que Colo Colo y desgraciadamente perdimos el partido en una jugada bastante controvertida", sostuvo en conversación con Star+.

"Es un foul, que el árbitro puede cobrarlo o no, pero queda el jugador en el piso, el jugador de Colo Colo lo está esperando y el árbitro lo apura para que saque el lateral y vino el gol con un jugador menos. Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta, primero porque era foul y si no lo estima, al menos que espere que el jugador se pare, después estimó que me debía echar y nada más", agregó.

"En términos generales no tengo mayores quejas", dijo sobre el arbitraje de Maza y en relación a su tarjeta roja comentó que "le fui a decir que había desnivelado él el partido por falta de criterio, porque el fair play es esperar que al menos el jugador se pare".

Luego dijo que "el balance de la gira es muy malo, porque perdimos dos partidos jugando muy mal, lejos de lo que somos como equipo. Perder de esa manera, uno no puede estar conforme, hoy fue un partido más normal y en la tónica de lo que hacemos, pero deportivamente es una gira negativa, pero de partidos amistosos".

Sobre Colo Colo reflexionó que "lo vi -como- un muy buen equipo".