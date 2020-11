El polémico tuiteo de Peter Shilton, el ex arquero inglés que fue víctima de la “mano de Dios”

El ex arquero inglés Peter Shilton, quien fue víctima de la "mano de Dios" de Diego Armando Maradona en el Mundial de México '86, causó polémica por un polémico tuiteo en el día del fallecimiento del "barrilete cósmico".

Shilton publicitó un programa relacionado con el "Pelusa", que se emitirá en Reino Unido este jueves: "Esteré en GMB mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona más una entrevista con Daily Mail. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde".

Esto le significó muchos cuestionamientos al ex golero, debido a que muchos consideran que se está aprovechando del fallecimiento de Maradona para promocionar sus contenidos.

Cabe recodar que, Shilton jamás tuvo simpatía por el argentino tras el gol con la mano. De hecho, no lo invitó a su despedida. Aunque tampoco mencionó nunca más el golazo que el trasandino le convirtió en el mismo duelo, eludiendo a gran cantidad de rivales desde mitad de cancha.

I’ll be on @GMB tomorrow morning talking about today’s news about Maradona plus an interview with @DailyMailUK thank you for the thousands of messages I’ve received this afternoon ⚽️