Hinchas de Leeds sorprendieron con imponente mural y con llamativo tatuaje en honor a Bielsa

Marcelo Bielsa sigue generando locura tras su reciente ascenso a la Premier League con Leeds United y quedó demostrado nuevamente, ya que hinchas del club sorprendieron con un imponente mural en Yorkshire Oeste en su honor, además de la presentación de un llamativo tatuaje por parte de otro fanático en redes sociales.

El gran mural apareció este miércoles en Twitter, gracias al fotógrafo Simon Hulme de un medio local, generando un gran revuelo entre los fanáticos y mostrando la idolatría que se siente por el ex DT de la selección chilena.

Amazing piece of artwork being done with this Bielsa Mural at Hyde Park corner Leeds, anyone know who the artist is? #lufc pic.twitter.com/NmbBsFhgK3