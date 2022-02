Jugadores de Leeds se despidieron de Bielsa: Cambió muchas vidas para mejor

Varios jugadores del plantel de Leeds United publicaron es sus redes sociales saludos para el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que dejó de estar a cargo del equipo de West Yorkshire.

Los futbolistas destacaron el aporte del ex estratega de La Roja en sus carreras y rendimiento, junto con su calidad humana.

Además fue destacado por el capitán del equipo, Liam Cooper, como una leyenda del club, gracias al ascenso conseguido en la temporada 2019/2020.

Revisa las reacciones del plantel de Leeds a la salida de Marcelo Bielsa:

You United a club, a city & a team going nowhere. I will be forever grateful for everything you and your staff did for me and my family. A club legend of our era. Gracias Marcelo 🤍 pic.twitter.com/wiacGcoxmh — Liam Cooper (@LiamCooper__) February 27, 2022

What a man.

He has changed so many lives for the better and has created an incredible culture at the club again.

Forever grateful Mr Bielsa #MOT https://t.co/rmOy9H8drD — Jermaine Beckford (@jermainebecks83) February 27, 2022

Los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro. #GraciasMarcelo pic.twitter.com/QpE7MaoACC — Diego Llorente (@diego_2llorente) February 27, 2022

Thank you Marcelo for everything you have done for me.



You saw in me what I didn’t even see in myself. You helped me grow as a player but most importantly as a person.



Wishing you all the best in your next chapter.



Gracias Marcelo

Vamos Leeds Carajo!!



❤️ pic.twitter.com/efuWFv053T — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) February 27, 2022

Thank you for everything Marcelo, in these past 4 years you’ve helped me grow into the player I am now. You have taught me so much and I will cherish that forever 💙💛 pic.twitter.com/8iqjNOYkcO — Pascal Struijk (@StruijkPascal) February 27, 2022

Thank you💙the man who changed everything for everyone💛 https://t.co/chjPBo8IF6 — Patrick Bamford (@Patrick_Bamford) February 27, 2022

Gracias Marcelo.

Glad I could work with you and learn from you. 🙏🏼 pic.twitter.com/c8iD35QFbp — Robin Koch (@RobinKoch25) February 27, 2022