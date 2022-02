Leeds United oficializó la destitución de Marcelo Bielsa

Leeds United oficializó este domingo la destitución del director técnico argentino Marcelo Bielsa, un día después de la dura derrota frente a Tottenham por Premier League.

A través de un comunicado, el elenco de los "Pavos Reales" detalló: "Leeds United puede confirmar hoy que el club se ha separado del entrenador Marcelo Bielsa".

"El entrenador de 66 años estuvo a cargo del equipo durante más de tres años y medio, después de haber tomado las riendas en junio de 2018", describen en el anuncio.

"En el regreso del club a la máxima categoría, Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01. Sin embargo, esta temporada ha demostrado ser difícil y el equipo registró solo cinco victorias en el torneo", argumentan.

Quien emitió declaraciones al respecto fue el presidente de la institución, Andrea Radrizzani, quien comentó que: "Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que Marcelo ha tenido en el club".

"Con Marcelo como nuestro entrenador, tuvimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos regresaron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Sin embargo, tengo que actuar en el mejor interés del club y creo que se requiere un cambio ahora", resaltó.

En el mismo comunicado, Leeds indica que hay planes para realizar un tributo permanente a Bielsa en Elland Road, además de asegurar que tendrán un anuncio sobre su reemplazante en el cargo este lunes.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa