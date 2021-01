Marcelo Bielsa sorprendió a un pequeño fanático con carta para Año Nuevo

Marcelo Bielsa nuevamente dio la vuelta al mundo por una acción en Inglaterra, pues se reveló que el rosarino sorprendió a un pequeño hincha con una carta para el Año Nuevo.

"Qué hombre. La respuesta de Bielsa al agradecimiento de mi hijo y la carta de Feliz Año Nuevo", publicó en Twitter el padre del menor, que le había mandado una misiva anterior.

El "Loco" escribió el siguiente mensaje: "Muchas gracias por la carta y las hermosas fotos que me enviaste. Me pone feliz saber que te gusta el trabajo que todos los que formamos parte de la gran familia del Leeds United hacemos, del cual ustedes son los únicos irremplazables: los hinchas".

"Espero que continúes alentando al equipo. Necesitaremos de su compañía para competir en esta desafiante temporada para nosotros. Atentamente, Marcelo Bielsa", agregó.

Leeds de Bielsa, está en el puesto 12 en la Premier League, y su próximo desafío será este domingo ante Crawley Town, de cuarta división, por la FA Cup.

What a man. Bielsa’s response to my son’s thank you and HNY letter. “The only irreplaceable : the fans” #LUFC pic.twitter.com/oTvKp04dC7