Scolari reconoció su admiración por Bielsa: Me convertí en su fan, coincido en todo con él

El destacado entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con su selección en el Mundial de Corea y Japón 2002, expresó su admiración por el ex DT de la selección chilena Marcelo Bielsa, quien actualmente es sensación en Inglaterra por conseguir recientemente el ascenso a la Premier League con Leeds United.

Scolari dijo en entrevista con Infobae que "siento mucho respeto y admiración, más ahora que logró el ascenso con Leeds. La forma como se expresa ante los futbolistas. La sinceridad que reflejan sus ideas. Me convertí en su fan. Además, Marcelo siempre tiene palabras de cariño hacía mí. Recuerdo que cuando nos enfrentamos con Argentina (por las eliminatorias 2002) tuvo halagos hacia mí. Existe una amistad de ambas partes, por eso admiro a Marcelo, por una serie de factores".

Además, añadió que "coincido en todo con él. Bielsa manifestaba hace poco en un seminario que todos tenemos cualidades, pero hay que saber utilizarlas. Si tú no tenés un jugador para que lleve a cabo una determinada función tenés que colocar otro sistema. Uno que sea ganador y se adapte a ellos. No es cuestión de poner un sistema que sea interesante pero que no cuaje con los jugadores".

Cambiando de tema, el estratega fue consultado si es que la derrota ante Alemania por 7-1 en Brasil 2014 fue la más dolorosa de su carrera: "Sí, porque nosotros no conseguimos cambiar la actitud. Pensábamos una cosa, cuando digo nosotros me refiero a mí y a los integrantes del cuerpo técnico".

"Los jugadores intentaron, pero cuando imaginábamos algo diferente sufríamos un gol. Cuando íbamos al ataque creamos cuatro o cinco ocasiones muy buenas, pero después padecíamos un gol. Fue una derrota que quedó muy marcada en Brasil y en el resto del mundo. Una derrota dolorosa que no pudimos evitar", agregó.

Finalmente, "Felipao" reconoció que estuvo cerca de llegar a Boca Juniors a principios de este 2020: "Fui candidato a dirigir a Boca si ganaba José Beraldi en las últimas elecciones presidenciales. Tenía todo acordado con Gabriel Batistuta (se postulaba como manager). También se contactó conmigo en algún momento San Lorenzo de Almagro. Sinceramente, el fútbol argentino me gusta mucho porque cuando fui me trataron muy bien los hinchas".