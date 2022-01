Sebastián Beccacece reconoció que rechazó trabajar con Marcelo Bielsa

El ex ayudante de la selección chilena Sebastián Beccacece sorprendió al confesar que rechazó trabajar con Marcelo Bielsa mientras era ayudante técnico de Jorge Sampaoli en O'Higgins.

"Fue en 2007, cuando con Jorge (Sampaoli) nos echaron del Sporting Cristal. Marcelo me llamó para formar parte de un nuevo cuerpo técnico y le dije que no porque me pareció que era lo correcto", dijo a Olé el ex técnico de Universidad de Chile.

"No, no le había prometido nada a Jorge, pero él con 22 años me había dado la oportunidad de trabajar en el profesionalismo y era nuestro primer golpe y fracaso después de trabajar juntos por cinco años", agregó Beccacece.

"Y cuando él me llama, hice lo que sentía, lo que me indicaba la ética y la moral, por eso lo entendió. Y no me arrepiento. Seguimos el vínculo, aprendí muchísimo de él y soy un eterno agradecido porque me brindó un montón de información y me compartió cosas", sentenció el actual entrenador de Defensa y Justicia.