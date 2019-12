Hamburgo se acordó de Marcelo Díaz y le deseó un feliz cumpleaños

El club alemán Hamburgo se acordó de uno de sus ídolos, el chileno Marcelo Díaz, quien está de cumpleaños este lunes 30 de diciembre.

El actual jugador de Racing cumple 33 años y dejó su huella en el cuadro germano debido a que anotó un importante gol para salvar la categoría, ante Karlsruher, el 2015.

"Feliz cumpleaños, Marcelo Díaz. Felicitamos a nuestro ex mediocampista en su 33 aniversario. Y "Mañana mi amigo", te deseamos un Feliz Año Nuevo", escribió Hamburgo en su cuenta de Twitter.

El futbolista respondió la publicación con el siguiente mensaje: "Muchas gracias, mi querido HSV. Nunca olvidaré mi hermoso tiempo en Hamburgo y el amor que siempre me muestran. Les deseo lo mejor en el 2020".

Igualmente el club publicó un listado con los mejores goles de tiro libre de la última década, donde, claramente, está el de Díaz.

Thank you so much dear @HSV I'll never forget my beautiful time in Hamburg and all the love you show me everytime. Wish you all the best in 2020 #NurderHSV