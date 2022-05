Marcelo Díaz cargó contra Reinaldo Rueda: Se nota que no era un tipo sincero

El volante nacional Marcelo Díaz se refirió al proceso del colombiano Reinaldo Rueda en la selección chilena y además de sostener que el DT intentó acelerar el recambio, lo rotuló como un tipo que "no es sincero".

"Tuve conversaciones con Reinaldo Rueda, me dijo que sería importante en su proceso de la selección. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero", lanzó en conversación con DirecTV.

"Tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron", explicó.

Por último, apuntó a sus candidatos a la banca de la Roja: "Si tuviera que buscar la forma de juego que mejor rendimiento pueda tener la selección chilena sería el estilo de Bielsa. Habría que seducirlo, si no, hay técnicos en un buen momento como Sebastián Beccacece o la posibilidad de Eduardo Berizzo".