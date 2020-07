Caszely: Matías con sus lesiones no volverá a ser el mismo y en Colo Colo no te perdonan

Carlos Caszely, ex jugador de Colo Colo y de la selección chilena, se refirió al presente de Matías Fernández en los "albos", quien no ha podido consolidarse en el equipo desde su retorno a comienzos de año por sus constantes problemas físicos.

Sobre esto, el retirado futbolista dijo en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que "el 'Mati' fue un gran ídolo en Colo Colo, es recordado, pero desgraciadamente en Colo Colo no te perdonan. Le pasó al 'Chupete' Suazo que cuando volvió no hizo cuatro o cinco goles y salió mal. Cuando vino Lucas Barrios, ídolo en Colo Colo, mira como salió".

"Y a Matías le puede pasar lo mismo desgraciadamente, porque la gente le va a exigir lo mismo que hacía 15 años atrás. El 'Mati' con sus lesiones no va a poder ser el mismo. Todos estuvieron de acuerdo con su regreso, pero cuidado que venía lesionado", agregó.

"A mí me pasó una vez cuando hablé de Mark González (cuando llegó a Colo Colo), se me vino todo el mundo encima cuando dije que no iba a jugar porque tenía lesiones. Y uno mira la parte futbolística, no es que le tenga buena o mala a un jugador de fútbol. Es solamente ver, con el bagaje que te da el fútbol, cómo puede reaccionar un jugador dentro del campo", indicó.