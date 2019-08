DT de Junior se molestó por pregunta sobre Matías Fernández: No está habilitado para jugar

El entrenador de Junior de Barranquilla, Julio Comeseaña, se molestó al ser consultado sobre el motivo por el cual Matías Fernández no ha formado parte de su equipo en los últimos meses y aclaró que el jugador "no está habilitado".

"A mí siempre me preguntan por Fernández y yo digo que le pregunten al médico, pero Fernández no está en condiciones de jugar, no está habilitado para jugar, entonces queda siempre la sensación que Comesaña no pone a Fernández, pero Fernández no está habilitado para jugar", declaró este martes.

Luego, el DT del cuadro "tiburón" conminó a los periodistas a que le pregunten al propio volante chileno por qué no juega y ellos le respondieron que Fernández "no habla con la prensa".

"Qué fácil que es, eh, que hable con la prensa y diga, señores, no molesten más al cuerpo técnico porque no yo estoy en condiciones de jugar; no podemos dejar la sensación que parece que es esto o esto otro. El no puede jugar, he hablado con él varias veces, y está mejor, pero no está bien", enfatizó.

Matías Fernández ha jugado pocos minutos durante el semestre y el técnico, al parecer, perdió la paciencia con el chileno.