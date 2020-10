Fabián Estay: Desde que Fernández se metió en el tema religioso, su personalidad se vino abajo

El ex futbolista de la UC, la U, Colo Colo y la selección chilena Fabián Estay analizó el presente de Matías Fernández y aseguró que desde que el volante se acerco a la religión, su carácter y su personalidad se vinieron abajo.

"Desde que se metió en un tema religioso, por así decirlo, su carácter y su personalidad se vinieron mucho más abajo. Mediáticamente no trascendió, no fue el tipo importante que fue Mejor Jugador de América en 2006 y campeón con Colo Colo", dijo Estay en diálogo con RedGol.

"Se va a Europa y adquiere esta situación de forma de vida. Y al final termina afectándole por un tema de personalidad, de carácter, de ser más... no sé. El fútbol necesita esto: el carácter, la personalidad. Y me parece que Matías la fue perdiendo y hoy ni siquiera ha jugado en Colo Colo", explicó el ex jugador.

"Ha pasado años muy complicados, donde no termina jugando. Es un tema de mucho respeto en ese sentido, pero el fútbol es muy corto. Tendrás después toda una vida para hacer lo que quieras, en la iglesia, haciendo obras, rezando, orando", complementó.

"No me gusta meterme mucho en la vida personal, pero hay cosas que de repente te afectan y van en contra de lo que tú siempre soñaste", añadió.