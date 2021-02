La burla de Arturo Longton a Matías Fernández: Trabaja menos que yo y cobra millones

El ex chico reality y reconocido miembro de la farándula chilena, Arturo Longton, no tuvo problemas para lanzar una ácida burla en contra del futbolista Matías Fernández, haciendo alusión a la posibilidad que tiene el ex Colo Colo de encontrar nuevo club para una nueva temporada en nuestro país.

A través de su cuenta de Instagram, Longton publicó un pantallazo de una noticia sobre la chance del mediocampista de poder vestir la camiseta de otro elenco nacional, con el mensaje "Este trabaja menos que yo y sigue ganando millones".

"No juega hace 10 años, lo increíble es que lo siguen contratando", remató el personaje recordado por el reality "La Granja".

Tras sus comentarios, Longton debió resguardar su cuenta ya que algunos hinchas de Colo Colo reaccionaron con molestia por sus dichos.

- La publicación de Longton en sus redes sociales: