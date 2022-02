Matías Fernández comentó su momento: Me he sentido bien y puedo disfrutar del fútbol

Matías Fernández cumplió una buena actuación en el duelo donde Deportes La Serena igualó ante Colo Colo, tras lo cual el mediocampista resaltó el momento que está viviendo con la camiseta granate.

"Fue un partido intenso, nos costó al principio, pero cuando empezamos a presionar la salida de ellos nos vimos mejor y creamos ocasiones para empatar el partido", dijo el ex seleccionado chileno.

"Colo Colo es un equipo que presiona bien y la mayoría de los goles que hacen es porque roban el balón adelante. Nosotros intentamos presionar y creo que por momentos lo logramos. El gol del principio fue un golpe anímico, que lo que estábamos haciendo servía para equiparar el partido", añadió.

Sobre su momento personal, explicó que "el cuerpo me está respondiendo, me he preparado bien, he podido entrenar con continuidad. Me he sentido bien y puedo disfrutar de esto que tanto me apasiona".

Por último, Fernández dijo: "Obviamente tengo un cariño especial por Colo Colo, siempre le voy a desear lo mejor y que les vaya muy bien".