Matías Fernández está a un paso de dejar Junior de Barranquilla

El presidente de Junior de Barranquilla, Antonio Char, afirmó que en el club colombiano están abiertos a escuchar ofertas por el volante chileno Matías Fernández, quien necesita estar en equipo en el que sume minutos.

"El presente de él es que acá vino por un año. Seguramente habrá que definir, porque él quiere estar en un equipo, sea cual sea, donde tenga actividad, creo que es lo más conveniente para el jugador y para el club, eso es lo que hay que definir", declaró según el medio El Deportivo de Colombia.

"Estamos abiertos a posibilidades que puedan surgir en el mercado", agregó el dirigente.

El técnico del club, Julio Comesaña, dijo por su parte que "no tengo ningún argumento futbolístico (sobre Matías Fernández). He visto una mejoría en su estado de forma pero no lo vi competir, así que no tengo argumentos ni para descalificarlo. No puedo dejarme llevar por su hoja de vida. Sería irresponsable decir algo, yo quiero lo mejor para el equipo".

Además, durante la jornada el medio El VBar de Caracol Radio afirmó que el chileno está de salida: "Matías Fernández y Fabián Sambueza no continuarán en Junior", expresó la publicación en Twitter.