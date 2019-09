Matías Fernández: Sé que no he cumplido con las expectativas en Junior

El mediocampista chileno Matías Fernández sacó el habla este martes en Colombia y en conferencia de prensa, reconoció que se siente en deuda con Junior de Barranquilla debido a las sucesivas lesiones que le han impedido tomar continuidad desde que llegó al club a comienzos de este año.

La conferencia estuvo marcada por un comunicado que el propio jugador leyó y por algunas frases que usó para responderles a los periodistas.

"El cuerpo técnico me recomendó no entrenar y me lesioné. Quiero dejar en claro que no es culpa del entrenador, no había recibido el alta médica. Ha sido difícil, tanto tiempo lesionado no es fácil", comentó Fernández.

"Sé que no he cumplido con las expectativas que la gente esperaba, pero con la gracia de Dios y la ayuda de mi familia, sigo con las mismas ganas y la ilusión de ser un real aporte para el equipo", agregó.

"La buena noticia es que desde hoy estoy disponible y puedo entrenar de forma normal. Espero ponerme a punto y ser un real aporte y tener visión dentro del campo de juego", complementó.

Fernández valoró la paciencia que le han tenido en el club: "Me gustaría agradecer al cuerpo técnico, compañeros y a los hinchas por la paciencia que me han tenido durante este tiempo. Dejaré todo de mi parte para retribuir la confianza que me han dado", cerró el volante.