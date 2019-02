Matías Fernández tras su debut en Junior: El gol no importa si no podemos ganar

Parecía que Matías Fernández no iba a tener un estreno feliz con Junior de Barranquilla. Su equipo, jugando en casa, perdía ante Rionegro Aguilas y el tiempo se consumía. Pero en el segundo minuto de descuento, el ex Fiorentina y AC Milán, casi cayéndose, sacó un ajustado derechazo para darle el empate a los suyos. Al final fue escogido como la figura de la noche.

"Lindo debut para mí y marcar me llena de confianza. Es más importante debutar con un triunfo que con un gol y hoy no lo hicimos. El gol no importa si no podemos ganar", afirmó el campeón de América con la Roja tras el partido.

El formado en Colo Colo ingresó cuando el partido estaba empatado a cero y el "Tiburón" buscaba romper el cerrojo de los antioqueños. Luis Fernando Suárez, su DT, le dejó en claro lo que quería.

"Ayudar con la tenencia del balón, así que eso fue lo que hicimos. El equipo juega muy bien, nos faltó un poco más de claridad arriba", comentó el que fuese el mejor jugar del continente en 2006.