Mauricio Isla contó su verdad sobre el "me saliste bastante tímida" a Gala Caldirola

Los lives de Instagram se están haciendo una tradición en la selección chilena, especialmente por parte de Mauricio Isla, quien aprovechó una de estas instancias para revelar la verdadera destinataria de conocido "me saliste bastante tímida", luego de que su ex esposa Galadriel Caldirola reconociera que no era para ella.

Caldirola dijo en "La Divina Comida" de Chilevisión que "esos audios jamás fueron para mí" y a la misma hora, el "Huaso" contó la verdadera historia de la frase, que hasta ahora se pensaba que era de conquista para Caldirola.

Gala Caldirola y el "me saliste bastante tímida": "Esos audios nunca fueron para mí" #CooperativaEnCasa https://t.co/l18yUnpGlC pic.twitter.com/YyhZGCMU85 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 23, 2021

Isla dijo en el live junto a Claudio Bravo y Gabriel Castellón que "me salió de relajado. Se lo mandé a una amiga de mucha confianza, iba manejando y le mandé. No me acuerdo nada más. No sé por qué lo filtró".

"Cuando empecé la relación con Gala, ella tomó la decisión de decir que eran para ella, pero pasó hace mucho tiempo, fue hace como ocho años. No voy a decir a quién se lo mandé, pero me salió bonita la frase (risas)", a lo que Bravo agregó: "La gente se queda en el pasado".

El propio Isla señaló que la participación de Caldirola en el programa de televisión fue grabada hace un tiempo, cuando ellos aún estaban juntos, razón por la que la española no dio detalles de la separación de ambos.

Además, ambos jugadores conversaron con algunos seguidores y con Eduardo Vargas, quien se incluyó por algunos minutos en la llamada.

Mira el video de la confesión de Mauricio Isla: