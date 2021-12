Presidente de San Felipe: Melipilla ascendió a Primera sin cumplir las normas

El presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, comentó las acusaciones que su club y otros tantos equipos presentaron en contra de Deportes Melipilla, y aseguró que el elenco de los potros vulneró las reglas en el ascenso que logró en el Campeonato de Primera B 2020.

"Victoriano Cerda (presidente de Huachipato) dice las cosas de frente, y él está al igual que yo luchando por una industria como corresponde, sin platas negras, sin dobles contratos, sin burlarse del fair-play financiero", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo en mis me tuits preguntó por qué la ANFP o el Servicio de Impuestos Internos hacen una fiscalización para ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen con las normas porque Melipilla ascendió a primera sin cumplir las normas y esa es una ventaja que perjudica a todos los clubes que los enfrentamos", añadió en relación a la liguilla cuya final se adjudicó justamente venciendo a los aconcagüinos.

Delgado expresó su preocupación en torno a los dichos del jugador Ricardo Fuenzalida, cuyo relato habla de dobles contratos.

"No entiendo cómo el Tribunal desacreditó lo que dijo el jugador. Tengo entendido que esas pruebas son contundentes, por lo que me resulta extraño que la ANFP al leer las declaraciones de este jugador en diferentes medios de prensa no haya denunciado a Melipilla como corresponde", expresó Delgado, quien descartó que se trate de una ofensiva contra Pablo Milad.

"Nosotros actuamos como nuestra cuenta, nos hemos sumado como se han sumado otros clubes y da la casualidad que son los que no votaron a Milad en su momento, y qué casualidad que los que sí votaron a Milad se hagan los distraídos y no se sumen a la denuncia", comentó.