Palacios y Alarcón quedaron al debe en la derrota de Boca Juniors ante Racing

Racing venció por 2-0 a Boca Juniors en partido disputado la noche del sábado en el Cilindro de Avellaneda en partido que correspondió a la cuarta fecha del Torneo de Apertura Argentino.

El cuadro dónde milita el arquero Gabriel Arias se impuso con goles de Luciano Vietto (16') y Adrián "Maravilla" Martínez (87').

Los dirigidos por Gustavo Costas fueron muy superiores e hicieron ver mal al conjunto dirigido por Fernando Gago y, como era de esperar, los dardos de la prensa argentina fueron direccionados hacia los dos mediocampistas chilenos, los que no gravitaron en el desarrollo del encuentro.

Carlos Palacios y Williams Alarcón quedaron al debe

En el elenco Xeneize fueron titulares Carlos Palacios y Williams Alarcón, los que no gravitaron en el transcurso del partido. La Joya fue reemplazado en el minuto 83; mientras que el exjugador de Huracán disputó todo el encuentro.

A la hora de analizar el encuentro y el desempeño de los jugadores, la prensa argentina tuvo críticas para el accionar de los volantes nacional.

“(Palacios) Durmió en el retroceso, Martirena le ganó la posición en la derecha, lo eludió y dejó solo a Vietto para el 1-0. Boca dependió de él en el primer tiempo. Bajo en el segundo, la tocó mucho menos, le costó”, escribió el Diario Olé sobre Palacios.

Carlos #Palacios vive lejos de la jugada. Trota con displicencia contemplando el paisaje. Esa distancia le permite encontrar el momento ideal para intervenir y mejorar la escena. Su velocidad esta en la mente. No le pidan otra cosa. pic.twitter.com/qusv4jl3oO — Fabián Godoy (@fabig08) February 9, 2025

“De mayor a menor. Jugó un buen primer tiempo, pero luego se apagó. Cuando se quedó sin físico, Gago lo reemplazó”, escribió Planeta Boca Juniors, medio partidario del elenco azul y oro.

Respecto a lo mostrado en la cancha por Williams Alarcóm, Olé fue claro en señalar que “Almendra fue más, no lo dejó jugar, tampoco lo pudo marcar. Demoró un tiempo más en los pases. Pisó más el área en el segundo tiempo y levantó bastante. Le faltó puntería”, escribió Olé.

“No pudo imponerse en el mediocampo, una zona en donde Boca no hizo pie”, indicó Planeta Boca Juniors, más crítico con el accionar del ex jugador de Huracán.