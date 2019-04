Futbolistas de la liga inglesa boicotearán las redes sociales para luchar contra el racismo

Futbolistas profesionales de la Premier League inglesa organizarán este viernes y sábado un boicot de 24 horas, bajo el lema "Enough" ("Suficiente" en español) en las redes sociales para protestar contra el racismo.

La campaña fue impulsada por jugadores como Troy Deeney de Watford, Chris Smalling de Manchester United, Raheem Sterling de Manchester City y Eden Hazard de Chelsea.

Algunos de los participantes de la iniciativa publicarán una imagen con la etiqueta antes de que comience el boicot.

"Este viernes le vamos a mandar un mensaje a todo aquel que insulte a futbolistas o a quien sea desde el público o a través de internet. No vamos a permitirlo", explicó Deeney.

La Asociación de futbolistas profesionales en Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) apoyó la propuesta y señaló que la misma es un "acto de unidad por parte de los jugadores" y un "llamado para acciones más poderosas por parte de las redes sociales y las autoridades futbolísticas en la lucha contra el racismo".

El propio Smalling denunció haber recibido insultos a través de las redes sociales después del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra Barcelona.

#Enough 🙏🏼🙏🏾



We are making a stand against racist abuse.



We recognise that our platforms come with responsibility, and so we are using our voice to stand against racist abuse.



Together, we are calling on social media platforms and footballing bodies to do more! pic.twitter.com/nHutQalAYj