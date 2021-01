Ibrahimovic tras el enfrentamiento con Lukaku: En el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero de AC Milan, aseguró este miércoles que en su "mundo no hay espacio para el racismo" y que "somos todos iguales", en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter tras el duro altercado e intercambio de insultos tenido este martes con el belga Romelu Lukaku, delantero de Inter, en el derbi de Copa Italia.

"En el mundo de ZLATAN no hay espacio para el RACISMO. Somos todos de la misma raza - ¡¡somos todos iguales!! Somos todos JUGADORES, algunos mejores que otros", escribió Ibrahimovic en inglés en sus redes sociales.

El sueco publicó este mensaje después de que las cámaras captaron sus duros insultos a Lukaku al acabar la primera mitad del encuentro de San Siro, en el que, entre otras cosas, llamó a su rival "pequeño burro".

"Ve a hacer tus rituales vudú de ...", dijo Ibrahimovic a Lukaku, con el que también fue compañero en una temporada en su etapa en el Manchester United.

Ante esas frases, Lukaku contestó con otros insultos contra el sueco y su mujer, según reconstruyó la prensa italiana.

Los dos delanteros, estrellas de sus respectivos equipos, llegaron a encararse de forma agresiva, antes de que sus compañeros ayudaran a que se restableciera la calma.

Ambos fueron amonestados tras la pelea e Ibrahimovic acabó expulsado por doble amarilla por una falta cometida en la reanudación.

El derbi acabó 2-1 para Inter, que tuvo en cancha a Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte