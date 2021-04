El potente mensaje de Zinedine Zidane contra el racismo: Tolerancia cero

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, pidió "tolerancia cero" con cualquier expresión racista en el fútbol español, tras el incidente ocurrido en el partido entre Cádiz y Valencia, del que evitó opinar a falta de tener la confirmación del insulto a Mouctar Diakhaby.

"Lo que puedo decir es claro, con el tema de racismo es tolerancia cero, nada más. No sé lo que pasó exactamente porque no estaba allí, pero puedo decir lo que siento dentro, antes de todo es el respeto a la persona y eso es lo más importante", manifestó en rueda de prensa.

Para Zidane el capítulo que se vivió en la última jornada de la Liga española en Cádiz "son cosas graves" y pidió que no solo se castigue un insulto racista.

"Si hablamos de racismo no se debe tener tolerancia, pero no simplemente por una palabra si no a todos los niveles, con todos los comportamientos. Creo que lo que nos hace mejores como personas es la mezcla".