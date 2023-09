La ironía de Ancelotti por exclusión de Vinícius en los The Best: Lloró tres o cuatro horas en el camarín

El director técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue irónico al ser consultado por la exclusión del brasileño Vinícius Júnior de la lista de 12 jugadores candidatos a ser el mejor jugador del mundo en los The Best de la FIFA.

"Vinicius estaba llorando en el vestuario. Le pregunté '¿qué pasa?', y me dijo: 'No me han puesto en esta lista'. Ha llorado 3 o 4 horas y no hemos sido capaces de que parara", señaló con una mueca de sonrisa en conferencia de prensa.

Además, tuvo palabras para el gran momento del inglés Jude Bellingham: "Es evaluado en este momento por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. Puede ser que aquí fuese un jugador no muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel de ahora. Está en un club y una Liga importantes y lo está haciendo muy bien. No me sorprende. Es un jugador muy focalizado, serio, profesional. No es uno que pueda perder la cabeza si se habla bien de él".

Los "merengues" reciben este domingo a las 16:00 horas (19:00 GMT) a Real Sociedad por la Fecha 5 de La Liga de España.