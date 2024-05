Vinícius Junior confía en ganar la Champions League y la Copa América 2024

El brasileño Vinícius Junior comentó este lunes que confía en ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Copa América con Brasil, sus próximos desafíos a nivel individual y grupal.

"Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada. Él entiende que estamos tristes por su decisión", aseguró en la zona mixta del día de puertas abiertas del Real Madrid a los medios de comunicación antes de la final de la Liga de Campeones.

Vinicius tiene un plan perfecto:



🏆ganar la Champions

🏆ganar la Copa América

🏆que Kroos gane el Balón de Oropic.twitter.com/HbEBfzxYrs — Madrid Sports (@MadridSports_) May 27, 2024

Vinícius desea repetir su actuación goleadora en una final, como la que realizó en París cuando anotó para darle la última Liga de Campeones al Real Madrid, ante Liverpool, y bromeó con ser el mejor por lo que le dicen sus compañeros a menudo.

"Pensamos siempre en la victoria, ojalá pueda marcar, pero lo más importante siempre es ganar. Me siento feliz por poder llegar hasta aquí porque viniendo de Brasil es muy complicado. No todos pueden jugar con esta camiseta, entrenar con tanta leyenda y tener momentos como la despedida de Toni. Estoy muy contento por jugar para el Real Madrid. La unión de este equipo me hace feliz. Mis compañeros siempre me dicen que soy el mejor y yo me lo acabo creyendo", bromeó.

Una última Champions para Kroos

El delantero brasileño ensalzó 'Vini' la figura de Kroos, que disputará el sábado su último partido con el Real Madrid tras convertirse con 22 títulos en 10 años, en una de sus leyendas.

"Decimos que hay que jugar por Toni porque es su último partido con nosotros. Es una persona mucho mejor del jugador que es. Ha sido importante para el club y para los jóvenes que hemos llegado. Le habíamos visto por la tele y poder ver todo lo que hace… se merece el homenaje del sábado y ahora tenemos que darle la Champions", dijo.

Y deseó un tanto de Jude Bellingham ante su exequipo en la final: "Tenemos que hacer nuestro juego. Desde que Jude (Bellingham) ha llegado nos hemos entendido bien. Muy contento de que se haya unido a nosotros, está haciendo una gran temporada y ojalá pueda marcar un gol en la final".