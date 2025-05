Otra más de Gareca: El Colo Colo vs Bucaramanga expuso un nuevo contrasentido del DT

Ricardo Gareca no nos deja de sorprender: El DT de la Selección Chilena no sólo está muy cuestionado por sus malos resultados, sino que también por sus polémicas declaraciones al mando de La Roja.

Durante los últimos días sorprendió al explicar porqué no va a los estadios del fútbol chileno a ver los partidos, asegurando que "si no voy al estadio es netamente porque no quiero exponerme a vivir una situación complicada".

Además, añadió: "Imagínate si yo estaba en la cancha cuando pasó lo de Colo Colo y Fortaleza".

El contrasentido de Gareca que notó en el Colo Colo vs Bucaramanga

Pues a raíz de los hechos, parece ser solo una nueva excusa de Ricardo Gareca: Esto porque en el duelo de Colo Colo vs Bucaramanga por la Copa Libertadores no había público, por lo que era una buena instancia para gestionar su presencia y ver a los seleccionados del Cacique.

No obstante, una vez más no fue al estadio Monumental, en este caso, lo que nuevamente pone en entredicho su compromiso con la Selección Chilena, ya que a su ausencia de los estadios se suman sus constantes viajes a Argentina.

Esto contrasta, por ejemplo, con lo que ocurre en Brasil: El flamante entrenador Carlo Ancelotti fue presentado el lunes en la selección de ese país y ya el martes fue al estadio a ver el duelo de Botafogo vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Selección Chilena vuelve a la cancha el próximo 5 de junio ante la Argentina de Lionel Messi, actual campeón del mundo, en duelo válido por la Fecha 15 de las Clasificatorias, en el estadio Nacional.

Después jugará el martes 10 de junio ante Bolivia en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud, compromiso que comenzará a las 16:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo a la Selección Chilena?

Hay varias opciones para ver los partidos de las Selección Chilena: Por TV abierta se puede sintonizar Chilevisión, mientras que por cable se puede mirar el duelo por ESPN.

Además, hay dos posibilidades en streaming: MICHV y Disney + Premium.

¿Dónde seguir en vivo y online a la Selección Chilena?

Para seguir todos los detalles del duelo de Chile vs Argentina y todos los partidos de La Roja, debes acceder al Minuto a Minuto de Al Aire Libre, el que tendrá la previa, el desarrollo y el postpartido, además de todo lo que pase fuera de la cancha.