Las confesiones de Romario: "Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después iba para el partido"

El ex delantero brasileño Romario brindó una entrevista en la que abordó sobre su vida personal y futbolística, donde destacó que tenía sexo antes de los partidos y que jamás probó las drogas y el alcohol.

"El sexo, para mí, siempre fue la hostia. A veces, el día del partido, me quedaba en casa, apartado del resto del equipo", señaló el ex goleador a en carta a The Players' Tribune.

"Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después iba para el partido. En el campo, estaba relajado... Ligero", agregó Romario.

Sobre su relación con la noche, el brasileño aclaró que jamás se drogó ni bebió: "Jamás he salido de fiesta la noche anterior a un partido. Si había partido el domingo, salía el viernes. Vale, puede que haya pasado algunas veces, pero fue una de cada diez, como máximo".

"Y, mira, nunca he fumado. Gracias a Dios, nunca he tomado drogas. Nunca he bebido. Ni una sola gota. ¿Quién ha dicho que hay que emborracharse para pasárselo bien? Lo que siempre me ha gustado mucho, eso sí, es la noche. Es decir, de los males, el menor", señaló.

"Mi padre tenía cinco mandamientos. No hacer volar cometas. No beber vino. No tomar drogas. No dejar que nadie te joda. Y, al estrechar la mano de alguien, agarrarla firme y mirarle a los ojos. ¿Si los he seguido todos? Amén", finalizó Romario.