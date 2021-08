Lucas Wilchez volvió a Unión San Felipe: Mi familia me dijo que viniera

El experimentado volante argentino Lucas Wilchez volvió a Unión San Felipe y jugará la segunda rueda del Campeonato Ascenso. El zurdo vivirá su segunda etapa en el "Uni Uni" y la tercera en Chile, tras su paso entre 2010 y 2011 en Colo Colo.

Wilchez aseguró en diálogo con Las Ultimas Noticias que "me llamó Raúl Delgado (dirigente del cuadro aconcagüino) con la intención de que volviera y yo quería seguir jugando al fútbol. Me siento bien, pero lo hablé con mi esposa y mis hijos. La pandemia está en otra etapa con la vacunación y todo eso".

"La familia me dijo que viniera y que ellos estarían en Chile conmigo. Eso me dejó tranquilo. Es importante su apoyo, soy un agradecido, es un pilar fundamental en mi carrera y me bancan en todas", añadió el futbolista que se había ido en febrero, justamente para estar cerca de sus seres queridos en Argentina.

El próximo duelo de San Felipe será el lunes de visita contra Magallanes, a partir de las 14:00 horas (18:00 GMT), en el que no estará Wilchez, quien recién puede jugar en la segunda mitad de la competencia.