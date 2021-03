San Felipe realizó millonaria demanda contra la ANFP por incumplimiento de contrato del CDF

Unión San Felipe realizó una millonaria demanda contra la ANFP en el Tribunal de Asuntos Patrimoniales, exigiendo una indemnización por incumplimiento de contrato acordado cuando se vendió el Canal del Fútbol (CDF) a la empresa Turner en 2018.

Según informó La Tercera, el club exigió 2,5 millones de dólares (1.813 millones de pesos), acusando que la ANFP no respetó el mandato del Consejo de Presidentes que se celebró antes de cerrar el negocio con Turner, en donde se acordó que el canal entrante debía transmitir todos los partidos de la Primera B, situación que no ocurrió en 2020.

"Los duelos de la B no fueron estipulados en el contrato de Licencia de Derechos de Transmisión celebrado entre el Canal del Fútbol SpA y la ANFP. Los mandatarios y directores de la ANFP a cargo del proceso fueron Aldo Corradossi y Andrés Fazio", destacó el citado medio.

Por ese motivo, San Felipe solicitó una copia del contrato, ya que la ANFP no aclaró esta situación en las reiteradas ocasiones que el club pidió explicaciones, y con pruebas en mano realizó esta demanda, ya que el documento revela que sólo se acordó por escrito que se transmitirían los partidos de Primera B "siempre que su programación no entre en conflicto con el en vivo de los partidos del torneo de la Primera División".

De acuerdo a San Felipe, la no transmisión de partidos provocó una merma en la valorización comercial del equipo (ingresos publicitarios, menor atractivo de su participación en los torneo, disminución de su marca, visualización de los derechos federativos de sus jugadores).

Finalmente, San Felipe invitó a los clubes que se sienten perjudicados a sumarse a esta demanda, para "hacer valer sus derechos".