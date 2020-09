Delantero de Santiago Morning con coronavirus: Sólo quiero recuperarme

Miguel Angel Orellana, delantero de Santiago Morning, que dio positivo por coronavirus se transformó en el primer futbolista profesional en ser hospitalizado y su estado es de "carácter reservado".

"No sé mucho de la situación, como no soy médico, pero acá estoy", dijo el goleador en breve diálogo con La Cuarta.

El caso es que Orellana, de 30 años, puede comunicarse vía redes sociales, no obstante, de agravarse su condición podría incluso ser conectado a ventilación artificial.

"No me gusta preguntar mucho del tema, sólo quiero recuperarme no más, disculpen si no puedo hablar más y gracias por preocuparse", añadió.