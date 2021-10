Reinaldo Sánchez: La U quiere renovarle a un delantero de 37 años y eso es una barbaridad

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, criticó la intención de Universidad de Chile de renovar a Joaquín Larrivey, asegurando que en el fútbol chileno cuesta darle cabida a los jóvenes e hizo un promesa relacionado a eso si el cuadro "caturro" desciende anticipadamente a la Primera B.

"No hay que ser muy entendido para hablar del mal trabajo que se está haciendo en la promoción de jugadores. Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 y eso es una barbaridad. Yo jugaba en un equipo senior sub-35 en mi época. Son pocos los que se la juegan por los jóvenes. A mí me criticaron por incentivar eso siendo presidente de la ANFP, pero mire hoy: no tenemos recambio en la selección nacional", apuntó a LUN.

En esa misma línea, el dirigente apuntó que "en un momento crítico, en Wanderers le damos cabida a los jóvenes y le hago un anuncio: si matemáticamente descendemos antes del término del torneo, ahí solo jugaremos con juveniles el resto de los partidos".

Por otro lado, Sánchez habló de salida de Marco Medel y Francisco Alarcón. "Las decisiones deben tomarse sea el momento que sea. Alarcón le faltó el respeto al entrenador y eso es inaceptable. Medel entraba a la cancha y trotaba y esos jugadores no sirven. Había que hacerlo", expresó.

Finalmente, reconoció que tuvo ganas de contratar a Juvenal Olmos. "Es cierto que pensé en él y que conversamos informalmente como lo hice con otros amigos para actualizarme de algunas cosas. Pensé en Juvenal para que dirigiera Wanderers, pero no alcancé a ofrecérselo. No sé si él hubiese aceptado revivir la sociedad que formamos en la selección", cerró.