Ronald Fuentes y su llegada a S. Wanderers: Me convenció su historia, queremos ser protagonistas

El director técnico nacional Ronald Fuentes aseguró en su presentación en Santiago Wanderers, que fue convencido por la historia del club y que intentará luchar por los primeros puestos del Campeonato Nacional.

Fuentes dijo que "me convenció su historia, le dije a los dirigentes que hay cinco equipos que me gustaría dirigir y Santiago Wanderers está entre uno de ellos, así que se está logrando un objetivo que me planteé y esperamos hacer las cosas de la mejor manera. Es un equipo con tradición y queremos ser protagonistas del Campeonato".

"Hay buenas referencias de lo que hicimos en lo futbolísticos en Unión Española y queremos mejorarlo, esperando que no nos pase lo que ocurrió en la segunda rueda del torneo pasado. Esperamos hacer lo mejor en una temporada que ojalá sea normal", añadió.

Finalmente, expresó que "tenemos mucha confianza en la forma de jugar que vamos a buscar en el club. La idea es plantearnos objetivos interesantes y vamos a trabajar para eso. La idea es mejorar lo hecho en el último torneo. Vamos a trabajar por un torneo internacional y no solo para salvarnos del descenso".

Wanderers terminó en la undécima posición del último certamen con 44 puntos, fuera de la copas internacionales, pero también alejados del descenso, lugar del que escaparon tras un mal inicio de temporada.