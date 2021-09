Ronnie Fernández: Me avergüenza que digan que hubo un cambio de actitud por un premio millonario

El capitán de Santiago Wanderers, Ronnie Fernández, comentó el presente de su equipo que busca el milagro para salvarse del descenso en el Campeonato Nacional y sostuvo que no hubo un cambio de actitud por el ofrecimiento de su premio millonario.

Fernández dijo en diálogo con La Tercera que "me avergüenza que digan que hubo un cambio de actitud por un premio millonario. Fue un premio que se nos impuso, que no negociamos, que no pedimos".

"El valor deportivo que tiene salvar esta situación va por encima de cualquier plata que te puedan entregar. Hay un premio que se publicó, que se hizo con toda una parafernalia" añadió sobre el tema.

Sobre el presente del equipo, Ronnie dijo que "no hay explicación. Es difícil encontrar explicaciones a un cúmulo de errores, de cambio de entrenadores, de muchas cosas que pasaron rápidamente. El conformar un plantel con tanto joven... Fueron un sinfín de cosas que te meten en una nube negra de la que es difícil salir. Ya habrá momento de asumir responsabilidades".

Sobre la salida de Marco Medel y Francisco Alarcón, el delantero aseveró que "eso fue un golpe tremendo para todo el equipo. Dos personas súper importantes en el plantel. Más allá de lo que te entregaban en la cancha, eran jugadores súper queridos. También se habló un sinfín de cosas que no entiendo, que no eran verdad en relación a ellos".

S. Wanderers está último con 8 puntos, a 12 de salvarse del descenso. De todas maneras, han sumado dos triunfos consecutivos, contra Unión La Calera y Cobresal, que les sumó la esperanza.